Gruwelijke onthoofdingsvideo circuleert in lagere school van Essen

Essen -

Leerlingen van het zesde leerjaar in een school in Essen die samen in een WhatsApp-groepjes zitten, kregen de afgelopen dagen een gruwelijke onthoofdingsvideo te zien. Het begint als een ludiek Tik Tok-filmpje, zoals er zoveel circuleren, maar na een aantal seconden volgen choquerende onthoofdingsbeelden. Hoe die beelden in de WhatsApp-groep geraakt zijn wordt onderzocht. Een vader van een kind die de beelden zag, heeft de politie verwittigd. Het schoolbestuur is op de hoogte gebracht en heeft de problematiek maandag in de klas met de leerlingen besproken.