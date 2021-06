Dan toch gesprekken tussen Anderlecht en Yari Verschaeren over nieuw contract

Het geduld van de Anderlecht-top is stevig op de proef gesteld, maar de entourage van Yari Verschaeren is nu toch aan de onderhandelingstafel komen aanschuiven om het over een nieuw contract te hebben. De huidige overeenkomst van de negentienjarige aanvaller loopt in de zomer van 2022 af. Als Verschaeren zou willen vertrekken, is het deze zomer de laatste kans voor paars-wit om geld aan hem te verdienen. Het lijkt nu echter toch weer meer naar een verlengd verblijf in Anderlecht te neigen.