Arbeider geëlektrocuteerd bij werkzaamheden op spoorwerf tussen Ciney en Marloie

Het treinverkeer tussen Marloie en Ciney, in de provincie Namen, ligt momenteel in beide richtingen stil. Op een werf gebeurde dinsdag omstreeks 3.30 uur een arbeidsongeval. Een arbeider van een onderaannemer werd bij werkzaamheden geëlektrocuteerd. Dat meldt een woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel.

Het slachtoffer verkeerde in een kritieke toestand, het staat nog niet vast of het ongeval was. De arbeidsauditeur komt ter plaatse voor onderzoek. Voor de duur van dat onderzoek ligt het treinverkeer stil. Er worden vervangbussen ingezet.

Het incident vond dinsdagochtend plaats in het kader van een project voor de modernisering van de spoorlijn die Namen met de Luxemburgse grens verbindt.