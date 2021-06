Dodentol na treinongeval in Pakistan loopt verder op naar 62

De dodentol na het treinongeluk in Pakistan is dinsdag opgelopen naar 62 nadat verschillende slachtoffers aan hun verwondingen zijn bezweken. Dat hebben lokale verantwoordelijken gemeld. Verwacht wordt dat het aantal doden nog verder zal oplopen omdat verschillende gewonden er erg aan toe zijn.

Het ongeval gebeurde maandag in de vroege ochtend in de zuidelijke provincie Sindh toen de Millat Express, komende vanuit havenstad Karachi, ontspoorde. Een andere trein reed daarna op het toestel in. De twee treinen vervoerden in totaal meer dan 1.000 passagiers. Waarom de eerste trein ontspoorde, is nog niet geweten.

Foto: AFP

Spoorongevallen komen vaak voor in Pakistan. Het spoorwegnet lijdt onder tientallen jaren van verwaarlozing door corruptie, wanbeheer en gebrek aan investeringen.

Foto: AP

Foto: AP