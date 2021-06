Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz hekelt “excentrieke en seksistische” schoolreglementen

“Van de doorschijnendheid van kousen tot de onbedekte schouder; de interne regels van middelbare scholen zijn vaak excentriek maar vooral seksistisch”, betreurt staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) in de krant La Dernière Heure.

“De reglementen die een verschil maken tussen de kleding van jongens en meisjes, versterken de binariteit en de druk in een periode waarin leerlingen zoekend zijn, hun lichaam ontdekken en sterk veranderen. De kwestie van de kleding moet met omzichtigheid en empathie worden behandeld”, verklaart ze, in een reactie op recente getuigenissen van studenten die in aanvaring kwamen met de vestimentaire code van hun school.

“Om jongens niet af te leiden”

“De staatssecretaris roept scholen op om de geldende niet-discriminatieregels toe te passen in hun schoolreglement. “Het is belangrijk om de reglementen te herzien met non-gender en niet-discriminerende richtlijnen. Het kan ook een gelegenheid zijn om educatief werk te doen op het gebied van kleding. Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat schoolreglementen nog aangeven dat meisjes geen minirok mogen dragen om de jongens niet af te leiden.”