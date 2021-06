Stichting tegen Kanker helpt scholen bij UV-preventie om huidkanker terug te dringen

Het aantal gevallen van huidkanker in België neemt elk jaar toe. Minstens driekwart van de huidkankers kan echter worden voorkomen door goede preventie en door van jongs af aan voorzorgsmaatregelen te nemen tegen UV-straling. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker opnieuw de campagne “ZonneSlimme Scholen”.

Zonnebrand bij kinderen geeft een significant hoger risico op het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd. Zich beschermen tegen de zon is op veel scholen en sportvelden nog altijd ontoereikend. In de UV-Monitor 2019 staat beschreven dat 30 procent van de kinderen verbrandt in de zon. Op het vlak van huidkankerpreventie is er dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de school en de schooldirectie tot en met de ouders.

1.000 scholen

Op drie jaar tijd hebben zich al 1.000 scholen als “ZonneSlimme school” geregistreerd. Het project is bedoeld om kinderen en begeleiders op een speelse manier te leren hoe ze zich het best beschermen tegen de zon en er het hele jaar door veilig van kunnen genieten. Stichting tegen Kanker biedt scholen de nodige hulpmiddelen aan om die boodschap bij de kinderen te brengen onder de vorm van een digitale toolkit met lesmateriaal, achtergrondinformatie en communicatiemateriaal samen met een educatieve doekoffer voor in de klas.

Meer informatie vinden scholen terug via www.kanker.be/zonneslimmescholen.