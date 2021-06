Engelse pers: “Chelsea richt pijlen op Haaland nu Lukaku bij Inter wil blijven”

Chelsea onderzoekt of Dortmund-spits Erling Haaland deze zomer haalbaar is nu Romelu Lukaku aangegeven heeft dat hij liever in Italië blijft. Om de transferprijs van 170 miljoen euro te drukken, denken ze eraan jeugdproduct Tammy Abraham te betrekken in de deal. Dat schrijven verschillende Engelse kranten.

The Blues zijn op de markt voor een nieuwe spits nu Duits international Timo Werner nog niet in staat blijkt de aanval helemaal op zijn schouders te dragen. Daarvoor keek Chelsea in eerste instantie naar ex-speler Romelu Lukaku, maar die gaf in een interview vorige week aan dat hij graag bij Inter wil blijven.

Daarom onderzoekt de Londense club nu of Haaland haalbaar zou zijn. Het Noorse fenomeen was dit seizoen goed voor 41 goals in 41 wedstrijden voor Dortmund. De Duitse werkgever van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier heeft eerder wel al aangegeven dat Haaland deze zomer niet te koop is.