Regeringspartijen positief over akkoord sociale partners, oppositie snoeihard: “Dreigen onze jobs uit de markt te prijzen”

Premier Alexander De Croo verwelkomt het akkoord tussen de sociale partners. “Het is belangrijk dat sociale partners op dit belangrijk economisch moment samen tot een akkoord zijn kunnen komen”, zegt hij dinsdagmorgen. De federale regering zal het akkoord nu eerst analyseren en daarna intern bespreken. De regeringspartijen reageren positief, uit de oppositie klinkt kritiek.

LEES OOK. Vakbonden en werkgevers raken het eens over hogere minimumlonen, brugpensioen en overuren

“De coronacrisis heeft heel wat bedrijven en werknemers zwaar getroffen”, vindt eerste minister Alexander De Croo. De komende maanden en jaren staan in het teken van economisch herstel. Tegelijk moeten we onze economie grondig vernieuwen en mensen beter beschermen. Dan heb je sociale partners nodig die op een constructieve en positieve manier met elkaar rond de tafel tot akkoorden kunnen komen”, aldus de eerste minister.

Conner Rousseau (Vooruit): “Sterk werk”

Bij de meerderheidspartijen feliciteert Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de sociale partners met hun “sterk werk”. “Naast hogere lonen voor iedereen en coronapremie van 500 euro nu ook hogere minimumlonen.” Het volgende punt op de agenda voor Rousseau is de bekrachtiging van dit akkoord door de regering en de stap naar 1.500 euro minimumpensioen.

Egbert Lachaert (Open VLD): “Blij dat we niet terugkeren in de tijd”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wil het akkoord eerst nog analyseren, maar is wel tevreden dat het leeftijdskader voor SWT gerespecteerd blijft. “Daar opnieuw in de tijd terugkeren zou absoluut geen goed idee zijn gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het signaal dat we 50’ers niet van de arbeidsmarkt willen duwen”, zegt Lachaert.

Joachim Coens (CD&V): “Blijven praten zorgt voor oplossingen”

CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft het over een goed akkoord over belangrijke sociale dossiers. “Blijven praten aan tafel met elkaar zorgt voor oplossingen. De minimumlonen gaan omhoog en een soepelere regeling voor overuren geeft meer flexibiliteit.”

Meyrem Almaci (Groen): “Nieuwe adem voor sociaal overleg”

En ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci is tevreden met het sociaal akkoord van deze nacht, “dat nieuwe adem geeft aan het sociaal overleg. De hogere minimumlonen - een groene prioriteit - geven perspectief aan alle mensen met een klein inkomen. Daarnaast is er ook aandacht voor relance en het eindeloopbaanbeleid.”

Björn Anseeuw (N-VA-): “Peperduur akkoord om politieke vrede te bewaren”

Minder enthousiasme is er op de oppositiebanken. Kamerlid Björn Anseeuw (N-VA) heeft het over een peperduur akkoord om enkel de politieke vrede binnen de regering De Croo te bewaren. “Het verhogen van de minimumlonen is nefast voor de kansen van de meest kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt. Door die verhoging dreigen we onze jobs uit de markt te prijzen ten opzichte van onze buurlanden. En dan zullen de jobs voor laaggeschoolden, langdurig werklozen en anderstalige nieuwkomers, als eerste verdwijnen. Het minimumloon zal hoger zijn, het aantal mensen dat het zal krijgen zal dalen”, zegt Anseeuw.