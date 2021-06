Na de nagespeelde prik van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) die de wereld rondging, nu de échte

Mechelen - Begin dit jaar ging een nagespeelde prik van Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) de wereld rond. Antivaxers gebruikten de beelden alsof het om een minister ging die zich niet durfde te laten vaccineren. Maandag kreeg Somers in zijn thuisstad Mechelen zijn eerste échte prik.

Honderdduizenden mensen zagen het filmpje op sociale media passeren. Bart Somers nam begin februari in Bilzen deel aan een testdag voor de vaccinatiecampagne daar. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven kreeg daarbij zogezegd een vaccin toegediend, want de naald ging natuurlijk niet in zijn arm. “Ik denk dat er nooit eerder een filmpje van mij zo veel bekeken is. Dat was natuurlijk uit de context getrokken”, zegt Somers.

Maandagnamiddag liet de titelvoerend burgemeester zich dus wat graag fotograferen toen hij zijn echte prik kreeg: een eerste dosis van het Pfizer-vaccin. Hij trok daarvoor naar de Nekkerhal. “In dit vaccinatiecentrum zijn ondertussen al meer dan 55.000 prikken gezet. Nu was ik aan de beurt. Ik heb geen seconde getwijfeld, want het vaccin beschermt zowel mij als mijn omgeving”, zegt de 57-jarige politicus. Hij verloor in zijn eigen familie een tante aan corona.

Bart Somers betuigt ook zijn respect voor de vele vrijwilligers, medewerkers en organisatoren tijdens de campagne. “Alles verliep zeer vlot. Deze mensen zorgen ervoor dat we deze zomer onze vrijheid kunnen herwinnen. Toen ik zondag een fietstochtje maakte door de stad stelde ik tot mijn tevredenheid vast dat Mechelen herleeft”, vertelt de minister.