Een op de drie poetshulpen stroomt in vanuit reguliere job: “Niet het doel”

Bijna een op de drie poetshulpen ruilde een niet-gesubsidieerde job in voor werk bij een dienstencheque­bedrijf. Dat blijkt dinsdag uit een studie van de Universiteit Antwerpen over dienstencheques waarover De Standaard bericht. Dat staat haaks op de doelstelling van het systeem, dat net bedoeld was voor mensen die aan de rand van de arbeidsmarkt staan.

Het systeem waarmee mensen sinds 2004 ­iemand kunnen inhuren om hoofdzakelijk het huis te poetsen, is in België goed ingeburgerd. In 2019 waren ruim 170.000 mensen aan de slag bij een dienstenchequebedrijf, bijna één op de vier gezinnen heeft een huishoudelijk werker in dienst onder deze regeling. Algemeen wordt erkend dat de cheques de poetshulp uit het zwartwerk hebben gehaald en helpen om arbeid en gezin beter te combineren.

Zwaar gesubsidieerd

Toch is het systeem niet vrij van tekortkomingen, blijkt uit de studie van Dries Lens, Ive Marx, Jarmila Oslejova en Ninke Mussche. Vooral het activeren van kwetsbare groepen lijkt zijn doel wat voorbij te schieten. Zowat 30 procent stroomt namelijk in vanuit een andere, reguliere job. Volgens de onderzoekers was het nooit de bedoeling dat mensen zouden switchen van jobs die belastingen en sociale­zekerheidsbijdragen opleveren naar jobs die zwaar gesubsidieerd zijn. Verder blijven vrouwen ook te lang in het systeem hangen, soms zelfs met een diploma hoger onderwijs. Voor 10 procent van de nieuwkomers in België is het ook de eerste job na aankomst.

Zowat 44 procent start bij een dienstenchequebedrijf na een periode van langdurige werkloosheid of ­inactiviteit, aldus de onderzoekers. Dat betekent dus wel dat een groot deel een zwakke of marginale arbeidsmarktsituatie inruilt voor een stabiele positie. Nadeel is dan weer dat één op de drie die positie na een tijdje opnieuw verliest. Tussen de dienstencheque­bedrijven is er ook grote concurrentie voor productieve krachten. De lat komt op een niveau te liggen dat de oorspronkelijke doelgroep dreigt weg te drukken.

Kostprijs

Gezien de kostprijs van het systeem pleiten de onderzoekers ervoor om de toegang te beperken tot mensen die uit werkloosheid of inactiviteit komen, of tot lager geschoolden. In 2015 legden onderzoekers het voorstel ook al op tafel, maar dat advies viel toen in dovemansoren. Gevreesd wordt dat het systeem inmiddels te populair is binnen de welvarende middenklasse om grote veranderingen door te voeren.