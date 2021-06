Nog twee spelers gemobiliseerd uit vrees voor corona-uitbraak Spanje: veteraan Albiol en doelman Kepa nieuwe stand-ins

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft ook veteraan Raul Albiol (Villarreal) en doelman Kepa Arrizabalaga (Chelsea) als reserven bij de selectie gehaald. Maandag raakte bekend dat Enrique al aanvaller Rodrigo Moreno (Leeds United) en middenvelders Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia) en Brais Méndez (Celta de Vigo) opriep als reserven. De Spaanse T1 wil zo anticiperen op de eventuele gevolgen van de coronabesmetting van zijn kapitein Sergio Busquets.

De 35-jarige Albiol won het voorbije seizoen de Europa League met Villarreal. De verdediger telt 56 caps met La Roja, maar maakte sinds eind 2019 geen deel meer uit van de selectie. Net als de 26-jarige Kepa, dit seizoen geen vaste keuze bij Chelsea, sluit hij woensdag aan bij de selectie.

De andere reserven arriveren normaal dinsdag bij de selectie in Las Rozas, nabij Madrid. Ze zullen daar in een parallelbubbel verblijven en ieder contact met de al aanwezige voetballers vermijden. Dat blijft zo totdat zeker is dat naast Busquets niemand anders het virus heeft opgelopen.

Spanje begint zijn EK op 14 juni met een wedstrijd tegen Zweden in Sevilla.