Donny van de Beek valt met blessure uit bij Nederland voor het EK, De Boer roept geen vervanger op

Donny van de Beek moet het EK voetbal vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor de middenvelder van Manchester United. De EK-selectie van het Nederlands elftal bestaat daarom uit 25 spelers.

Van de Beek (24) speelde negentien interlands voor Oranje. Zijn laatste optreden was in maart in de met 7-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Oranje opent het EK zondag in Amsterdam tegen Oekraïne.

Eerder viel doelman Jasper Cillessen al af als gevolg van een positieve coronatest. De Boer haalde AZ-keeper Marco Bizot als vervanger bij de groep.