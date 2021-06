Werknemers GSK in Waver leggen werk neer

De werknemers bij farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) in Waver hebben dinsdagochtend, na een algemene vergadering, het werk neergelegd en zijn naar huis vertrokken. De socialistische vakbond had maandag al “harde acties” aangekondigd. Aanleiding is de beslissing van de directie om de cao 90, die het bonussysteem voor arbeiders en bedienden regelt, niet te verlengen. De directie wil hetzelfde bonussysteem als bij de kaderleden gaan toepassen.