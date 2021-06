“Het lijkt hier meer een reisbureau dan een testcentrum”: waar moet je zijn voor een PCR-test, en hoeveel kost die?

Het loopt storm voor de toeristische coronatest: de PCR-test die je in vele gevallen nodig hebt om op reis te mogen. Intussen is er meer duidelijkheid over de prijs, maar gaat iedereen die zo’n test nodig heeft wel op tijd een afspraak kunnen maken? “Het is zeer de vraag of we genoeg volk zullen vinden om dit te bolwerken”, zegt arts Jan Stroobants.