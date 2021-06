Crisiscentrum: “Cijfers dalen met 20 procent, we nemen snelle ontlasting van de ziekenhuizen waar”

“De cijfers blijven onverminderd verder dalen, dat is hoopgevend nieuws voor de komende weken”. Met die woorden stak Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, dinsdag van wal op de persbriefing rond de coronacijfers. “De cijfers dalen met meer dan 20 procent, waardoor we een snelle ontlasting van ziekenhuizen waarnemen”, klinkt het.

Er liggen momenteel wel nog 335 COVID-patiënten op intensieve zorg. Het gaat om een daling met een kwart ten opzichte van een week geleden. In de ziekenhuizen liggen in totaal 968 coronapatiënten, een vijfde minder dan een week eerder. De voorbije zeven dagen waren er iedere dag gemiddeld 69 ziekenhuisopnames.

Ook het aantal besmettingen neemt verder af. Tussen 29 mei en 4 juni werden dagelijks gemiddeld 1.379 gevallen vastgesteld, dat is 23 procent minder op weekbasis. “De besmettingen dalen bij alle leeftijdsgroepen en in alle provincies en gewesten”, aldus Stevens, die bij afwezigheid van viroloog Steven Van Gucht toelichting gaf bij de coronacijfers.

Er overlijden dagelijks gemiddeld nog 14 COVID-patiënten, een lichte toename van 5 procent. “Maar het gaat nog steeds om een klein aantal overlijdens”, verduidelijkt Stevens. In ons land vielen waren er in totaal al 25.041 COVID-overlijdens te betreuren.

“Morgen wordt het een dag waar veel mensen lang hebben naar uit gekeken. We zetten een nieuwe stap in het zomerplan en keren voorzichtig terug naar het normale leven”, aldus Stevens. “Dat is goed nieuws voor de hele samenleving, maar we zijn nog niet verlost van het virus. We moeten waakzaam blijven. Ga sporten met vrienden in de fitness, geniet van de film en een etentje maar doe dat met respect voor de voorzorgsmaatregelen. Met respect voor de regels maken we er samen een mooie zomer van.”