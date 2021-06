Dixie Dansercoer (58), poolreiziger en avonturier, is overleden tijdens een expeditie op Groenland. Dat meldt VTM Nieuws. Hij zou gisteren rond 20 uur onze tijd gestorven zijn.

Dixie Dansercoer was een ervaren avonturier die al verscheidene tochten had gemaakt op de Noord- en de Zuidpool. Ditmaal was hij samen met twee andere reizigers op pad in Groenland. Dansercoer was er een tocht aan het maken die zo’n 35 dagen zou duren. Op 28 april was hij samen met de Canadees Sébastien Audy en de Nederlandse Johanna Adraiana Simone Maria vertrokken aan een tocht van zo’n 2.200 kilometer, van Narsarsuaq naar Qaanaaq.

Volgens de blog dat het drietal bijhield, en gisteren voor het laatst geüpdatet werd, waren de avonturiers al 31 dagen onderweg. Toen leek het nog goed te gaan: het drietal spreekt van een uitstekende team spirit. “Mooie temperaturen, prachtige ondergrond en een perfect zicht.” Wat er gisteren exact misgelopen is, is onbekend.

Nochtans was Dansercoer eerder al gelukt in grote tochten op Groenland. Zo was hij, samen met zijn Canadese metgezel Eric McNair-Landry de eerste die erin geslaagd was om een volledige rondvaart te doen over de Groenlandse ijskap. Ze legden in 55 dagen 4.044,9 kilometer af, enkel met behulp van een kite.