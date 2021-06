Tal van grote nieuwswebsites, Twitch, Reddit en Amazon dinsdagmiddag niet bereikbaar

Wereldwijd zijn dinsdag verschillende grote websites getroffen door een panne. Onder meer de websites van de New York Times, Bloomberg News, de BBC, CNN, de Financial Times maar ook de RTBF in ons land waren een tijd niet bereikbaar. Het platform Reddit en de websites van de Britse regering en van het Witte Huis waren eveneens getroffen. Op de betrokken sites stonden boodschappen als “Error 503 Service Unavailable” of “Connection Failure”.

“We bevestigen dat er zich een storing voordoet op onze nieuwssite, maar het is geen geval van hacking. Het gaat om een technische storing, die veel media wereldwijd treft”, verklaart RTBF-woordvoerder Axelle Pollet aan Belga.

Wat de oorzaak was van de pannes is nog niet helemaal duidelijk. De gespecialiseerde website Down Detector meldt evenwel dat een en ander “zou kunnen wijzen op een grote storing bij Fastly”, een Amerikaanse aanbieder van cloud computing-diensten. Op de website van het bedrijf staat inderdaad te lezen dat er performantieproblemen worden onderzocht en even later luidde het dat de panne “was geïdentificeerd” en dat er werd “gewerkt aan een oplossing”. Een woordvoerder van Fastly was voorlopig niet beschikbaar voor commentaar, meldt Bloomberg.

De meeste getroffen websites functioneren dinsdagnamiddag omstreeks half twee alweer.