Na operatie Trojan Shield: niet eerste keer dat politie kan meelezen in geheime, geëncrypteerde telefoons

Het is in Operatie Trojan Shield de politie opnieuw gelukt om over de schouders van criminelen mee te gluren, dankzij chatdiensten waar gebruikers denken dat ze veilig en onbespied zijn. Eerder drongen rechercheurs al binnen bij Sky ECC, EncroChat, IronChat, Ennetcom en PGP Safe. Een overzicht.

ANOM

De politie in de Verenigde Staten en Australië ontwikkelt in het diepste geheim een versleutelde telefoon. Met het bedrijf ANOM weten ze die op de markt te brengen. Meer dan 12.000 toestellen worden geleverd aan meer dan driehonderd criminele organisaties in meer dan honderd landen. De gebruikers weten niet dat ze in een val zijn gelopen en dat rechercheurs alles kunnen volgen. Operatie Trojan Shield leidt in 2021 tot honderden arrestaties over de hele wereld, waaronder tientallen in Nederland.

Sky ECC

Rechercheurs kraken Sky ECC, een chatdienst met ongeveer 70.000 gebruikers, onder meer in België. Volgens de politie zijn ontvoeringen en liquidaties voorkomen. Sinds begin dit jaar zijn in België en Nederland al tientallen mensen opgepakt in het kader van het onderzoek.

EncroChat

Rechercheurs in Nederland en Frankrijk kraken de geheime chatdienst EncroChat. Daardoor komen ongeveer 20 miljoen berichten in handen van de politie. EncroChat had meer dan 50.000 gebruikers, onder wie 12.000 Nederlanders. Vele tientallen mensen worden in 2020 opgepakt.

IronChat

In 2018 kraakt de politie de dienst IronChat, die werd aangeboden door een bedrijf uit het Gelderse Elst. Meer dan honderd criminelen gebruikten de app, niet wetend dat rechercheurs hun gesprekken volgden. De politie zag ongeveer 258.000 chatberichten. Toen de criminelen elkaar begonnen te wantrouwen en iemand dreigde te worden vermoord, bracht de politie de operatie naar buiten. IronChat stond als enige app op speciale toestellen, zogeheten cryptofoons. Die kostten ongeveer 1.500 euro voor een half jaar en bevatte een paniekknop om alle gegevens snel te wissen, net als EncroChat.

PGP-SAFE

In 2017 weet de politie een server in Costa Rica van het bedrijf PGP-Safe te kraken. Daarop staan honderdduizenden afgeschermde PGP-berichten van tienduizenden mensen. Die zijn gebruikt als bewijsmateriaal in meerdere rechtszaken.

Ennetcom

In 2016 worden in Canada de servers van het bedrijf Ennetcom (Encrypted Network Communication) uit Nijmegen in beslag genomen. Daarop staan 3,6 miljoen berichten. Die zijn beveiligd met versleuteling, maar specialisten weten de code te kraken en de berichten leesbaar te maken. De chats zijn onder meer gebruikt als bewijsmateriaal in het grote liquidatieproces Marengo. De berichten waren afgeschermd met de beveiligingstechnologie PGP, een afkorting van Pretty Good Privacy. Die zit onder meer in Blackberry-telefoons.