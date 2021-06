Recessie in eurozone minder zwaar dan gevreesd

De recessie in de landen van de Europese eenheidsmunt is minder zwaar dan eerder gevreesd. Nieuwe cijfers van Eurostat geven dinsdag nog een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in de periode januari-maart van 0,3 procent aan. Bij een eerdere raming ging het Europese statistiekbureau nog uit van een daling met 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Ook het cijfer voor het slotkwartaal van 2020 is lichtjes beter. Nu becijferde Eurostat voor die periode een krimp met 0,6 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Bij de vorige cijfers was er nog sprake van minus van 0,7 procent. Verbetering op alle fronten dus, maar omdat er twee kwartalen op rij sprake is van een economische krimp, kan nog steeds gesproken worden van een recessie. De terugval is volgens economen te wijten aan de vele coronamaatregelen die wegen op de economische activiteit.

Eind mei raakte via de Nationale Bank al bekend dat er in België een groei met 1 procent was. In de voorgaande raming was dat maar 0,6 procent.

België doet het beter dan alle grote buurlanden. Vooral Duitsland (-1,8%) en Nederland (-0,5%) verloren terrein in het eerste kwartaal en Frankrijk beperkte de schade (-0,1%). Luxemburg noteert wel een positief cijfer (+1,4%). Portugal is de slechtste leerling van de klas (-3,3%), Ierland (+7,8%) de beste.

De hele EU noteerde een krimp met 0,1 procent in het eerste kwartaal en minus 0,4 procent in het vierde. Ook hier zijn de cijfers beter.

Voorts becijferde Eurostat een daling van de tewerkstelling met 0,3 procent, dat cijfer bleef ongewijzigd.