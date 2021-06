Egbert Lachaert: “Open Vld kan standpunt PS over hoofddoeken steunen”

Het standpunt dat de PS heeft ingenomen over het dragen van uiterlijke tekenen van je geloofsovertuiging, “ligt in lijn van wat in Antwerpen is goedgekeurd met N-VA en Vooruit. We kunnen dat steunen.” Dat heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert dinsdag verklaard op de Franstalige nieuwszender LN24. PS en Open Vld zitten samen in de Brusselse regering.

LEES OOK. Van Quickenborne na heisa over hoofddoeken: “Dit mag de regering niet binnensluipen”

Het partijbureau van de Franstalige socialisten heeft zich maandag over het heikele thema gebogen. Uiteindelijk sprak de partij zich uit voor een verbod van uiterlijke geloofstekenen voor personeel binnen een openbare dienst dat een autoriteitsfunctie bekleedt en dat in visueel contact komt met het publiek.

De discussie werd de afgelopen weken aangewakkerd door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. De Franstalige liberalen zijn voor een strikt verbod op tekenen van geloofsovertuiging binnen de overheid. “De MR zit duidelijk op een lijn die door Frankrijk is geïnspireerd”, aldus Lachaert. “Maar je moet ook oog hebben voor de wereld die veranderd is. Er zijn mensen die een teken van hun geloofsovertuiging dragen, niet omdat ze onderworpen zijn, maar uit vrije keuze. En je moet een compromis tussen beide vinden.”

Open Vld zit volgens voorzitter Lachaert op de lijn van de stad Antwerpen of van Vlaanderen. “Wanneer je een publieke autoriteit uitoefent of in contact staat met het publiek, moet de administratie neutraal zijn. Maar in de “back office” is er een openig gelaten. In Vlaanderen zitten de meeste partijen, waaronder ook N-VA, op dezelfde, iets minder strikte lijn. Er is iets meer nuance in Vlaanderen.”

Wat de situatie bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB betreft, gaat het volgens de Vlaamse liberaal niet enkel om een vrouw die een hoefddoek wil dragen. “Er zijn ook mannen die hun geloof willen belijden op hun werkplaats. Het gaat daar om een specifieke context waar men zich de vraag moet stellen of religie er een plaats heeft”, aldus Lachaert. Hij voegt er aan toe dat wat hem betreft “elke organisatie een beetje vrijheid moeten behouden om zaken te organiseren.”