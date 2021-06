Reis van koning naar Kinshasa op 30 juni uitgesteld wegens sanitaire omstandigheden

De reis van koning Filip eind juni naar de Congolese hoofdstad Kinshasa is in onderling overleg uitgesteld wegens de gezondheidsomstandigheden zowel in Congo als in België. Zo heeft het Koninklijk Paleis dinsdag gemeld.

De koning zou op 30 juni naar Kinshasa reizen voor de 61ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo (DRC). Het zou het eerste koninklijk bezoek zijn sinds die van zijn vader in 2010 naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid.

“De koning had de intentie om deel te nemen aan de feestelijkheden voor de 61ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de DRC”, bevestigt het Paleis dinsdag aan Belga. “Maar omwille van de sanitaire omstandigheden in zowel de DRC als in België en de huidige reisbeperkingen (buiten de Europese Unie), is in onderling akkoord beslist om de reis van de koning uit te stellen”, verduidelijkt het Paleis.

De vorst wil naar Congo reizen “wanneer de omstandigheden in beide landen dat toelaten”, vervolgt het Paleis.

De koning ontvangt op 21 juni de Congolese president Tshisekedi in Brussel naar aanleiding van de officiële overdracht van de “relikwieën” van Patrice Emery Lumumba, de eerste Congolese premier na de onafhankelijkheid in 1960, die begin 1961 in Katanga in onduidelijke omstandigheden werd vermoord, in aanwezigheid van Belgische functionarissen.