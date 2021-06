Leger kondigt militaire oefening aan in Dendermonde: “Niks met Jürgen Conings te maken”

Het leger kondigt een militaire oefening aan die volgende week zal doorgaan op het grondgebied van Dendermonde. Omwonenden zullen geen overlast ervaren, maar Defensie wil in de marge van de voortvluchtige militair Jürgen Conings geen onrust wekken.

De militaire oefening start op 14 juni op het grondgebied van Dendermonde (Grembergen) en Hamme (Hamme, Moerzeke en Kastel). Wie in de omgeving is, zal mogelijk patrouilles zien opduiken in het straatbeeld of oefenmunitie horen ontploffen. Defensie belooft voorzorgsmaatregelen om dat alles veilig te laten verlopen.

De militaire oefening loopt tot vrijdag 18 juni 2021.