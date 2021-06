Bob Peeters wordt de nieuwe trainer van Top Oss in Nederland

Bob Peeters kiest voor Top Oss in Nederland. De 47-jarige trainer tekende er voor één jaar. Top Oss is een club in de eerste divisie (tweede klasse) in Nederland. “Ik wilde na 3,5 jaar even weg uit België”, aldus Peeters.

“3,5 jaar bij Westerlo in een moeilijke competitie als 1B is slopend. Ik zie het als een uitdaging om als buitenlandse trainer in Nederland te werken. Er zijn bij de 38 profclubs maar twee andere buitenlanders werkzaam. De club is ambitieus maar wil rustig groeien. Er zijn 16 clubs die in aanmerking komen voor promotie en acht daarvan spelen een eindronde. Dat zou al mooi zijn maar geen must.”

