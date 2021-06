Britse toeristen verlaten Portugal voortijdig vanwege quarantaine

Zowat 27.000 Britse vakantiegangers hebben in het weekeinde en maandag Portugal voortijdig verlaten gezien er in hun vaderland een nieuwe quarantaineplicht is ingevoerd. Dit heeft de krant Publico dinsdag bericht op gezag van de voorzitter van de Toerismevereniging in de Algarve in het zuiden van het land.

Vele Britten hebben geklaagd dat zij hun vakantie dienden in te korten en dure vervangende vluchten moesten boeken. “Het land (Portugal) eerst op de groene lijst zetten en dit drie weken nadien weer afschaffen is gewoon ongelooflijk”, zei een toeriste bij aankomst op de luchthaven London Gatwick tegenover de openbare omroep BBC.

De Britse regering haalde donderdag het geliefde vakantieland na nauwelijks drie weken van de groene lijst van landen waarvoor bij terugkeer geen quarantaineplicht geldt. De nieuwe regeling werd maandagmorgen om 04.00 uur van kracht en lokte felle kritiek uit vanwege de toeristische sector in beide landen.

De regering-Johnson gaf bezorgdheid omtrent verdere verspreiding van de Indiase variant van het coronavirus en licht stijgende corona-cijfers in Portugal als reden aan.

Terwijl die Delta-variant in het Verenigd Koninkrijk reeds dominant is, zijn er in Portugal tot nu toe weinig gevallen vastgesteld.

In januari had Portugal, gemeten naar het inwonersaantal, tijdelijk de hoogste infectiecijfers wereldwijd. Het land ging in een harde lockdown en de besmettingscijfers daalden snel. Onlangs stegen de cijfers weer licht. De zeven-dagen-index bedraagt nu ongeveer 40 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners op een week tijd.