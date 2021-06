Verstrooide trucker rijdt kabels af aan station: honderden meters aan bovenleidingen zwaar beschadigd

Kortemark / Diksmuide / Lichtervelde - Een verstrooide chauffeur van een vuilniswagen wiens kraanarm niet genoeg was ingeklapt heeft voor veel schade gezorgd aan de spoorwegovergang van het station in Kortemark. Over een lengte van 300 meter werden bovenleidingen afgereden en twee slagbomen sneuvelden.

Rond 11 uur reed een trucker van afvalophaler Mirom vanuit het centrum van Kortemark richting Staatsbaan en reed op de overweg in de Hoogledestraat aan het station van Kortemark. De kraanarm van de vuilniswagen was echter niet of niet genoeg ingeklapt en sleurde verschillende bovenleidingen mee. Dat zorgde voor het nodige vuurwerk. De chauffeur bleef stilstaan op de overweg en durfde vanwege elektrocutiegevaar de cabine niet verlaten. De brandweer, politie, spoorwegpolitie en Infabrel snelden ter plaatse.

3.000 volt

“In eerste instantie zorgden we voor de veiligheid ter plaatse en werd signalisatie geplaatst”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. “Nadat Infrabel de stroom had uitgeschakeld kon de chauffeur uit de cabine worden gehaald. Vanaf dan lieten we het over aan Infrabel, want meer konden we niet doen. We kunnen hier wel van erg veel geluk spreken dat er op dat moment geen voetgangers of fietsers passeerden op de overweg.”

Dat beaamt ook Frédéric Petit van Infrabel. “Op zo’n kabels zit 3.000 volt”, zegt hij. “Als dat iemand raakt, konden de gevolgen erg zwaar of zelfs fataal zijn. Nu had het ongeval vooral gevolgen voor de infrastructuur. De schade is groot: over een lengte van 300 meter zijn verschillende bovenleidingen geknapt. Door het zwiepen van de kabels zijn ook twee slagbomen en enkele signaalborden gesneuveld. De herstelwerken zullen lange tijd in beslag nemen.” In een bovenleiding zitten tal van scheuren en was het onderliggende koper zelfs te zien.

Oproep aan chauffeurs

De gemeentediensten, brandweer en politie sloten de overweg volledig af. Het verkeer moest er lange tijd omrijden. Het treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde werd onderbroken en de NMBS legde vervangbussen in. Er stonden geen treinen stil.

“Om de herstellingen uit te voeren komt een gele werftrein van stelplaats Brugge met materiaal ter plaatse. Die zullen het ganse tracé afrijden voor het herstel”, zegt Petit. “Daarna is het een kwestie van regeling onder de verzekering. Maar dergelijke zaken, met veel schade en hinder, kunnen absoluut vermeden worden. Daarom een oproep aan de chauffeurs: controleer altijd de hoogte van de lading en of de kraanarm ingetrokken is vooraleer je een spoorwegovergang dwarst. Dat kan veel hinder vermijden.”