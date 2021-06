Na geslaagd EK voor beloften klopt Niklas Dorsch op deur van Die Mannschaft: “Meest logische weg via Bundesliga”

Niet alleen Anderlecht-speler Lukas Nmecha, maar ook AA Gent-middenvelder Niklas Dorsch blonk uit op het EK U21. De 23-jarige spelverdeler hoopt stilaan op een selectie bij de hoofdmacht van Duitsland. “Om dat te bereiken zou ik in de Bundesliga moeten spelen” vertelde hij bij Sky Sports.

Als kapitein je land naar EK-winst loodsen, het was een jongensdroom die uitkwam voor Niklas Dorsch. Op lange termijn mag hij denken aan een selectie voor Die Mannschaft en dat beseft hij zelf ook. “Elke match in het shirt van Duitsland is voor mij bijzonder. Ik vond het fantastisch om er bij te zijn. Het waren de belangrijkste wedstrijden uit mijn carrière.”

Bij AA Gent zullen ze zich in de handen wrijven, want de marktwaarde van Dorsch is volgens transfermarkt.de na het EK onder-21 gestegen naar 8 miljoen euro. “Uiteraard is het mijn doel om ooit terug in de Bundesliga te spelen. Dat is ook de meest logische weg naar een selectie voor de Duitse nationale ploeg. Ik wil nu even genieten van vakantie en daarna zien we wel wat er gebeurt.”