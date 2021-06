Zes arrestaties in kring rond Bataclan-terrorist

Zes familieleden van een van de Franse terroristen die in november 2015 in de Bataclan een slachtpartij aanrichtten, en van zijn vrouw, zijn dinsdag opgepakt in het kader van een onderzoek naar financiering van terrorisme toen het koppel in 2014 en 2015 in Irak en Syrië verbleef.

“Het onderzoek is gericht op verdachte geldtransfers naar Foued Mohamed-Aggad en zijn vrouw Hadjira in 2014 en 2015. Alle arrestanten zijn familie van een van beide”, klinkt het in gerechtelijke kringen.

Foued Mohamed-Aggad verbleef in 2015 illegaal in Frankrijk en was een van de drie terroristen die op 13 november in de Bataclan in Parijs een bloedbad aanrichtten. Hij kwam zelf om bij de aanslag. Tijdens de aanslag in de Bataclan kwamen in totaal 89 mensen om het leven.

Hadjira zou in 2018 omgekomen zijn bij een bombardement in Irak.