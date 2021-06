Wit-Rusland verscherpt wetten tegen betogers en “extremisme”

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft een wet ondertekend die de straffen voor betogers die deelnemen aan protesten tegen de president verhoogt. Dat hebben de autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Ook de straffen voor “extremisme” worden strenger.

Het Wit-Russische regime blijft streng optreden tegen de grootschalige protesten die vorige zomer begonnen tegen de frauduleuze herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Tot nu toe zijn honderden aanhangers van de oppositie en journalisten gevangengenomen of in ballingschap gegaan.

LEES OOK. Wit-Russische dissident Protasevitsj legt “na marteling” bekentenissen af op tv: “President Loekasjenko heeft ballen van staal”

Een demonstrant die meer dan twee keer zonder toestemming deelneemt aan een betoging, kan voortaan tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Deelname aan of het bevorderen van “extremistische activiteiten” wordt bestraft met maximaal zes jaar gevangenisstraf. Iemand die dergelijke activiteiten financiert, riskeert vijf jaar gevangenisstraf.

Gevangenisstraffen

Het onafhankelijke medium Tut.by wijst erop dat de definitie van “extremisme” ruim is en er geen duidelijkheid is over welke activiteiten precies bedoeld worden. In Rusland worden beschuldigingen van “extremisme” gebruikt om zowel oppositieorganisaties, zoals die van oppositieleider Aleksej Navalny, als ultranationalistische groepen of religieuze bewegingen te vervolgen.

De nieuwe Wit-Russische wet voorziet ook maximaal zeven jaar gevangenisstraf voor geweld of dreigingen van geweld tegen de politie en drie jaar voor verzet tegen de politie. De afgelopen maanden zijn verschillende demonstranten voor dergelijke overtredingen tot zware straffen veroordeeld.

LEES OOK.Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen mogen Belgisch luchtruim niet meer in

Er wordt ook een nieuw artikel aan het strafwetboek toegevoegd dat de publicatie van persoonlijke informatie over leden van de veiligheidsdiensten of hun familieleden bestraft met gevangenisstraffen tot vijf jaar. Vorig jaar heeft de oppositie meermaals de identiteit van agenten van de oproerpolitie, die systematisch een bivakmuts droegen, bekendgemaakt.

Ten slotte kan de publicatie van als onwaar beschouwde informatie over Wit-Rusland, met name op het internet, nu worden bestraft met vier jaar gevangenisstraf, in plaats van twee jaar voorheen. Eind mei werd het voor journalisten al verboden om verslag te doen van demonstraties die illegaal worden geacht door Wit-Rusland.