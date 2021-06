Ook Thorgan Hazard kende moeilijk jaar met blessures: “In de schaduw van Eden vertoeven is soms een voordeel”

Niet alleen Eden, ook Thorgan Hazard blikt terug op een moeilijk 2020-2021. “Voor het eerst had ik af te rekenen met een zware spierblessure. Het voordeel van in de schaduw van Eden te verblijven is dat er weinig over werd gesproken. Het belangrijkste is dat ik nu fris ben op het juiste moment.”

Thogan Hazard wordt al acht jaar opgeroepen bij de Rode Duivels, en acht jaar ontwikkelt elke persconferentie met de intussen 28-jarige middenvelder zich op dezelfde manier. Eerst een aantal obligate vragen over zichzelf, daarna minstens zoveel vragen over zijn zoveel bekendere broer Eden.

De tijd dat de ex-voetballer van Zulte Waregem zich daar aan stoorde ligt achter ons. Dinsdag in het oefencentrum van de Rode Duivels zag hij er zelfs de voordelen van in.

“Het positieve van in de schaduw van Eden te zijn is dat er weinig over mij werd gesproken toen ik zelf met spierblessures kampte”, zegt Thorgan. “Ik heb een moeilijk seizoen beleefd, op persoonlijk en medisch vlak. Ik wist niet hoe ik terug op niveau moest komen, want het was de eerste keer dat ik een scheur had. Ik moest leren wanneer ik weer honderd procent was en kon terugkeren.”

In maart raakte Thorgan Hazard weer eindelijk fit nadat hij twee maanden aan de kant had gestaan. Een basisplaats heroveren was moeilijk. Alleen in Keulen en thuis in de beker tegen tweedeklasser Kiel maakte hij de negentig minuten vol. In die bekerwedstrijd scoorde hij, waarna Dortmund de finale speelde en won tegen Leipzig.

“Dat was een topmoment, omdat het mijn eerste collectieve trofee is”, zegt Hazard. “Ik heb misschien minder wedstrijden gespeeld, maar het voordeel is dat ik nu fris ben op het goede moment.”

Spaanse pers

Waarna er uiteraard ook weer een vraag over zijn broer Eden kwam. Een Spaanse journalist vroeg hoe de familie-Hazard aankijkt tegen de Spaanse pers.

“De Spaanse pers is niet de makkelijkste, dat hebben we ook gezien met andere spelers”, zei Hazard. “Van de andere kant is de kritiek begrijpelijk omdat hij de laatste twee jaar weinig heeft kunnen laten zien. Ik denk dat de Spaanse pers weet welke kwaliteit mijn broer heeft en ik hoop dat hij zich volgend seizoen kan bewjizen.”