Een Duitse vrouw is gedurende twee jaar door haar partner en een medeplichtige in Italië vastgehouden en misbruikt. Dat meldt de politie. De 19-jarige werd vastgehouden in Cesano bij Rome.

Eind mei slaagde de vrouw erin te vluchten. Ze kon voorbijgangers aanspreken, die de politie alarmeerden. Twee mannen konden opgepakt worden. De vrouw stelt het gezien de omstandigheden goed, volgens de politie. Het gaat om een Duitse die in Spanje geboren is en al langer in Rome woonde.