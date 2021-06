Thomas Vermaelen: “Allemaal beetje angst van infectie zoals bij Spanje”

De paniek in het Spaanse kamp om de coronabesmetting van Sergio Busquets houdt ook de Rode Duivels bezig. Dat vertelt Thomas Vermaelen, een ex-ploegmaat van Busquets, in het oefenkamp van de nationale ploeg.

“Ik heb geen persoonlijk contact gehad met Sergio Busquets, maar natuurlijk volg ik het vanop een afstand”, zegt Vermaelen. “Een besmetting is iets dat kan gebeuren en waar we allemaal een beetje angst van hebben.”

Eerder was ook de besmetting van de Nederlandse doelman Jasper Cillessen een hot topic in het kamp van de Belgen. De Nederlandse bondscoach Frank de Boer besliste zijn eerste doelman thuis te laten, ook al kon hij medisch gezien nog aansluiten. Het nieuws rond Cillessen zette enkele Rode Duivels ertoe aan zich vorige week te laten vaccineren.

“Ik denk dat we met de nationale ploeg heel goed voorbereid zijn op dat soort dingen”, zegt Vermaelen. “We doen ons uiterste best om geen infecties in de ploeg te krijgen. Iedereen is heel voorzichtig door mondmaskers te dragen, geen handen te geven, afstand te houden. We hebben een bubbel gecreëerd in de ploeg. Iedereen is negatief.”

“We moeten er ook niet te veel bij stilstaan”, probeert Vermaelen te relativeren. “We doen ons best om het virus buiten te houden en verder proberen we ons te focussen op het voetbal. Dingen die we kunnen controleren moeten we controleren, daarbuiten kunnen we niet veel doen.”

Vorige week raakte bekend dat ruim de helft van de spelers zich liet vaccineren. Andere spelers hebben antilichamen en besloten zich pas na het EK te laten vaccineren uit angst voor een te felle reactie op een prik.