Jambon heeft Wit-Russische ambassadeur ontboden

Vlaams minister-president Jan jambon heeft dinsdag de ambassadeur van Wit-Rusland ontboden. Dat meldt Jambon in een tweet. “Ik veroordeelde scherp de arrestatie van journalist Roman Protasevitsj en het aanhoudende geweld tegen betogers. Wit-Rusland moet alle politieke gevangenen vrijlaten en de mensenrechten respecteren”, aldus Jambon.

De dissidente journalist en activist Protasevitsj werd op 23 mei in Minsk van een omgeleide Ryanair-vlucht gehaald. De autoriteiten zeggen dat ze waren gewaarschuwd dat er een bom aan boord van het vliegtuig was. Er werd echter geen bom gevonden op het vliegtuig maar Protasevitsj en zijn vriendin werden wel van het vliegtuig gehaald en gearresteerd. De actie botste wereldwijd op protest en zowel de VS als de EU namen sancties tegen Wit-Rusland.

LEES OOK.Wit-Rusland verscherpt wetten tegen betogers en “extremisme”