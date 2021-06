CORONAMAATREGELEN. Vanaf 9 juni meer vrijheid: dit mag allemaal en hierop moet je letten

Vanaf morgen treden een resem versoepelingen in, die ons een stapje dichter brengen richting zorgeloze zomer. En hoera, we kunnen weer naar de bioscoop, de fitness, het zwembad en de sauna. Echt op restaurant gaan: ook dat mag opnieuw, zonder dat er regendruppels in je kraag vallen bij een smakelijk hapje op het terras. Maar hoe ziet jouw bezoek er dan precies uit? Wat kan? En welke maatregelen zullen we moeten blijven volgen? Een overzicht.