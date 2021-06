Niets geleerd van de cryptofoonhacks: blind door geldzucht en haat blijven criminelen vertrouwelijke info tikken

In de jaren zeventig lanceerde de politie in New York tegen de maffia de grootste afluisteroperatie uit de geschiedenis. De operatie was een ‘gamechanger’ in het gevecht tegen de georganiseerde misdaad. Een halve eeuw later delen de politiediensten in Nederland en bij ons digitale mokerslagen uit. Vier merken van versleutelde telefoons werden al gekraakt, maar toch blijven criminelen er hun toevlucht toe nemen.