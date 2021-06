Geen verdere zoekactie naar lichaam van Dixie Dansercoer: “Omstandigheden laten het niet toe”

Er wordt dinsdag niet verder gezocht naar het lichaam van Dixie Dansercoer in Groenland. Dat meldt Stefan Maes, een goede vriend en collega van de poolreiziger. “De omstandigheden laten het niet toe en het is onmogelijk om verder af te dalen in de kloof”, klinkt het.

Maandagavond sloeg het noodlot toe voor Dansercoer, die samen met zijn Canadese collega Sébastien Audy met de slee op weg was naar een veilige plek om de tent op te zetten. “Dixie liep voorop en is op een bepaald moment door het ijs gezakt in een gletsjerkloof. De reddingshelikopters kwamen na 3,5 uur ter plaatse, relatief snel gezien de omstandigheden. Al het mogelijke is gedaan om in de kloof af te dalen, maar ze was ontzettend diep en er was geen visueel contact met het lichaam.”

Na zes uur proberen, is de zoekactie uiteindelijk gestaakt, omdat het ook te gevaarlijk werd voor de reddingswerkers. Vandaag/dinsdag wordt er niet meer verder gezocht naar de poolreiziger. “De kans dat iemand zo’n ongeval overleeft, is onbestaande. De omstandigheden laten het ook niet toe om nog verder te zoeken”, aldus Maes. Dansercoers collega Sébastien Audy verkeert in shock, maar kon in veiligheid worden gebracht.

Grenzen verleggen

Maes, die samen met Dansercoer expedities op Groenland en Antarctica heeft begeleid, herinnert zich zijn collega als iemand die alles tot in de puntjes voorbereidde. “Het was een geruststelling om met hem op expeditie te gaan, hij stond gekend voor zijn oog voor detail als het op veiligheidsmaatregelen aankomt. Maar ijskappen zijn uiteraard niet altijd solide, want ze zijn onderhevig aan temperatuurschommelingen waardoor het ijs niet meer zo dik is. Maar moesten er indicaties zijn geweest dat de situatie onveilig was, zou Dixie de eerste zijn geweest om een veilige ommetoer te maken.”

“Het is een troost dat hij gestorven is in een omgeving waar hij letterlijk zijn hart verloren is en waar hij graag heen trok”, gaat Maes verder. “Dixie kon mensen ook enthousiasmeren en meetrekken in zijn verhaal. Hij was niet de man van de ‘big challenges’, maar wilde wel grenzen verleggen, rekening houdend met de mogelijkheden van mensen en wat er realistisch was. Op dat vlak heeft hij een mooi ‘track record’ neergezet.”