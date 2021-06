Wie was Dixie Dansercoer? “Ik heb zo intens geleefd, zulke mooie dingen gedaan, dat ik met grote voldoening morgen wil heengaan”

De Beringstraat oversteken, een zeiltocht naar Antarctica, te voet en op ski’s bijna 4.000 kilometer afleggen op de Zuidpool… Er was geen avontuur waaraan de Belgische poolreiziger Dixie Dansercoer niet wilde beginnen – of het nu uiteindelijk zou slagen of niet. Wat dreef hem? En wanneer was hij écht bang? Een portret van Belgiës bekendste avonturier.