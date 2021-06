Studie voorspelt miljoenen geboortes minder bij Oeigoeren

Het beleid van Peking ten aanzien van etnische minderheden in Xinjiang kan leiden tot meer dan 4 miljoen geboortes minder over 20 jaar, zo blijkt uit een studie die dinsdag in de Verenigde Staten gepubliceerd werd.

De Oeigoeren vertegenwoordigen iets minder dan de helft van de 25 miljoen inwoners van Xinjiang, een strategische regio die grenst aan Pakistan, Kazachstan en Mongolië. Miljoenen Han-Chinezen, de grootste etnische groep in China, zijn de afgelopen decennia naar de regio getrokken op zoek naar werk, wat tot wrevel heeft geleid bij de inheemse bevolking. Om een einde te maken aan de spanningen, willen de autoriteiten de demografie beïnvloeden door de geboortes van minderheden te controleren, zegt de Duitse onderzoeker Adrian Zenz.

Het aandeel van Han-Chinezen zou dus mathematisch groter worden in Xinjiang. In het zuiden van de regio, waar de Oeigoeren het talrijkst zijn, zou het aandeel van de Han-Chinezen stijgen tot 25 procent in 20 jaar. Nu is hun aandeel goed voor 8,4 procent.

Scherpere controles

De geboortebeperking leidt in sommige gevallen tot gevangenisstraffen en kan gedwongen sterilisaties tot gevolg hebben, volgens Adrian Zenz. Zonder geboorteregeling voor de etnische minderheden in Xinjiang zou de bevolking tegen 2040 op natuurlijke wijze met 13 tot 14 miljoen toenemen. Maar zoals het er nu voorstaat, zullen tussen de 2,6 en 4,5 miljoen geboortes niet plaatsvinden, zegt Zenz.

LEES OOK. Meerderheidspartijen erkennen groot risico op genocide op Oeigoeren in China

Xinjiang heeft al tientallen jaren de hoogste geboortecijfers in China, met inbegrip van de snel groeiende Oeigoerse bevolking. Het aantal kinderen per gezin op het platteland was voor etnische minderheden beperkt tot drie. De autoriteiten knepen lang een oogje dicht voor veel “illegale” geboortes. Maar de controles zijn vanaf 2017 verscherpt. Tussen 2017 en 2019 is het geboortecijfer in de regio bijna gehalveerd, volgens de Australische denktank ASPI (Australian Strategic Policy Institute).

De Oeigoeren zijn een islamitische en Turkssprekende minderheid uit de regio Xinjiang in het noordwesten van China. Verschillende ngo’s en landen beschuldigen China van vervolging van de Oeigoeren. China zou interneringskampen hebben waar leden van de minderheid het slachtoffer zijn van diverse mishandelingen. Peking verwerpt de beschuldigingen en zegt dat de kampen er zijn als “beroepsopleidingscentra”.