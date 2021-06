Nog een coronageval richting het EK: Dejan Kulusevski, de Zweedse Kevin de Bruyne van Juventus, test positief

Pech voor Zweden slechts enkele dagen voor het EK. Dejan Kulusevski heeft positief getest op corona en mist dus zeker de start van het toernooi.

LEES OOK. ¡Ay, caramba! Coronabesmetting bij aanvoerder zorgt voor paniek bij Spanje

De 21-jarige spelmaker van Juventus is een vaste waarde in de selectie van bondscoach Janne Andersson en wordt in Italië wel eens vergeleken met Kevin De Bruyne. Vanwege zijn speelstijl, haarkleur en het feit dat hij de Rode Duivel als voorbeeld ziet.

Na het gedwongen afhaken van Zlatan Ibrahimovic, die geblesseerd is, is de positieve test van Kulusevski dus opnieuw een serieuze domper voor de Zweden. De spelmaker mist sowieso de eerste EK-wedstrijd tegen Spanje en mogelijk ook de tweede tegen Slovakije. In het beste geval kan Kulusevski op 23 juni aantreden tegen Polen. Al is de kans dat hij dan al volledig fit is klein. Zeker omdat hij in tussentijd apart moet trainen en in quarantaine zit.

Kulusevski speelt met rugnummer 44, als eerbetoon aan… Adnan Januzaj. Foto: ISOPIX

Andersson hoopt de beloftevolle speler van het Italiaanse Juventus nadien te recupereren voor de rest van de groepsfase. Hij kan in theorie tot zaterdagavond beslissen om een vervanger voor de Juventus-middenvelder op te roepen, maar dan verdwijnt Kulusevski definitief van de spelerslijst. Het is voorlopig ook afwachten of er nog coronagevallen zijn bij de Zweedse nationale ploeg.

Kulusevski kwam afgelopen zomer definitief over van Atalanta, dat 35 miljoen euro kreeg van de Oude Dame nadat de Zweed imponeerde als Beste Jonge Speler in de Serie A bij Parma. In zijn eerste seizoen in Turijn was hij goed voor zeven doelpunten en zeven assists.