Oud-generaal Ratko Mladic krijgt ook in hoger beroep levenslang

De opvolger van het Joegoslavië-Tribunaal heeft dinsdag in de beroepszaak tegen Ratko Mladic de voormalige Bosnisch-Servische legerleider tot levenslang veroordeeld.

“De beroepskamer bevestigt de veroordeling tot een levenslange celstraf voor Mladic”, zei het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen in Den Haag in een communiqué. De 78-jarige Mladic is met name schuldig bevonden aan volkerenmoord in en rond Srebrenica in 1995, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tjdens de Bosnische oorlog (1992-1995)

Zowel “de slachter van de Balkan” zelf als de aanklagers waren in beroep gegaan tegen de veroordeling tot levenslang in eerste aanleg in 2017 door het Joegoslavië-Tribunaal. Maar dit beroep is voor beiden verworpen. De aanklagers wilden Mladic ook laten veroordelen voor misdaden tegen Bosnische moslims op andere plaatsen, maar het openbaar ministerie is dus niet in dat opzet geslaagd. Het door vijf rechters uitgesproken verdict is definitief, in beroep gaan is niet meer mogelijk.

Drie decennia na de misdaden

Het is nog niet bekend waar Mladic zijn straf zal uitzitten. Veroordeelde oorlogsmisdadigers gaan van de gevangenis in Scheveningen (bij Den Haag) immers naar een gevangenis in een land dat daarover afspraken maakt met de Verenigde Naties, legt de Nederlandse kwaliteitskrant NRC uit.

De uitspraak “beklemtoont de vastberadenheid van de internationale justitie om verantwoording te laten afleggen welke ook de tijd die daarvoor nodig is, en in het geval Mladic, is dat bijna drie decennia na zijn abominabele misdaden”, zei de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet in een gezamenlijke verklaring met Alice Wairimu Nderitu, speciale adviseur bij de secretaris-generaal van de VN voor de preventie van volkerenmoorden.

“Historisch oordeel”

De Amerikaanse president Biden noemt de bevestiging van de levenslange straf voor de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een historisch oordeel. Het laat zien dat degenen die gruwelijke misdaden begaan ter verantwoording zullen worden geroepen, aldus Biden in een verklaring. “Het versterkt ook onze gedeelde vastberadenheid om toekomstige gruweldaden waar ook ter wereld te voorkomen.”

“Gerechtigheid en verzoening zijn de basis voor vrede en stabiliteit in de toekomst, en het besluit van vandaag is ook een belangrijke bevestiging dat dit mogelijk is. Ik hoop oprecht dat de leiders in de regio dit oordeel zullen respecteren”, aldus Biden verder. Hij uit ook de hoop dat het verdict enige troost biedt aan al degenen die rouwen om de slachtoffers van Mladic.

“Volkenmoord is een mythe”

In Bosnië zijn er dan weer verdeelde reacties. Familieleden van de slachtoffers en niet-Servische politici verwelkomden het verdict. Net als de voorzitter van de regeringspartij SDA zei Bakir Izetbegovic in Sarajevo: “Dat deze uitspraak het Servische volk mag helpen zich van de last te bevrijden die op hen rust door degenen die in zijn naam oorlogsmisdadigers eren, vieren en hun misdaden ontkennen.”

De Bosnisch-Servische toppoliticus Milorad Dodik, een Servisch lid van het Bosnisch presidentschap, noemde de in Den Haag vastgestelde volkerenmoord een “mythe” die “niet heeft plaatsgevonden”. De Mladic ten laste gelegde feiten zijn niet bewezen.