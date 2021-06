Guterres krijgt tweede ambtstermijn als VN-baas

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties steunt de herbenoeming van António Guterres als secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN). De 72-jarige Portugees mag zich dus opmaken voor een tweede ambtstermijn (2022-2026).

De VN-Veiligheidsraad bevestigde de benoeming unaniem tijdens een zitting achter gesloten deuren. Dat is een cruciale stap voor de officiële bekrachtiging door de Algemene Vergadering van de VN. Die zou er nog deze maand komen.

Een grote verrassing is de steun niet, want Guterres was de enige kandidaat. En traditioneel zit de VN-secretaris-generaal twee ambtstermijnen uit. Tijdens een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in New York had Guterres een maand geleden gezegd dat hij tijdens zijn tweede termijn niet alleen de grote conflicten wil aanpakken, maar zich ook wil inzetten voor de mensenrechten en de strijd aanbinden tegen de klimaatcrisis, armoede en ongelijkheid, in het bijzonder op basis van gender.

Guterres leidt de VN sinds 2017. Hij volgde toen de Koreaan Ban Ki-moon op.