Coronabesmettingen nemen toe in EK-speelstad Rode Duivels: “Alle noodzakelijke maatregelen worden genomen”

In het Russische Sint-Petersburg, waar de Rode Duivels zaterdag aan hun EK beginnen tegen de Russische nationale ploeg, zijn de besmettingen met het coronavirus opgelopen. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een cyclisch fenomeen. Er zijn bijkomende ziekenhuisbedden ter beschikking gesteld.

“De gevallen van COVID-19 stijgen de afgelopen tijd”, bevestigde het gezondheidscomité van de stad. Een maand geleden ging het om 700 gevallen per dag, maar volgens officiële cijfers is dat de laatste twee weken makkelijk meer dan 800 gevallen per dag. Zondag is een piek van 861 besmettingen geregistreerd.

Aleksandr Beglov, gouverneur van Sint-Petersburg, erkende de stijging. “Dit is verbonden aan het cyclisch karakter van het virus”, zei hij ook aan radiozender Rossija.

Foto: BELGA

De autoriteiten nemen wel “alle noodzakelijke maatregelen”, aldus Beglov. Een ziekenhuis met 876 bedden, bedoeld voor oud-strijders, wordt nu een inrichting voor coronapatiënten en moet eind deze week de deuren openen. Eind mei ging al een tijdelijk ziekenhuis opnieuw open, dat drie maanden eerder was gesloten.

In de stad vinden zes groepswedstrijden van het EK plaats vanaf 12 juni. Op 2 juli wordt ook een kwartfinale in Sint-Petersburg beslecht. De Rode Duivels werken er twee groepswedstrijden af, tegen de Russen op 12 juni en tegen Finland op 21 juni.