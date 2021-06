Nicolas Sarkozy op 15 juni verhoord in zaak rond financiering verkiezingscampagne

De rechtbank van Parijs zal gewezen president Nicolas Sarkozy op 15 juni verhoren in de zaak rond de financiering van zijn verkiezingscampagne van 2012, zo heeft rechtbankvoorzitster Caroline Viguier dinsdag bekendgemaakt.

De conservatief Sarkozy, die van 2007 tot 2012 aan de macht was, wordt ervan beticht de campagne voor zijn herverkiezing in 2012 illegaal te hebben gefinancierd. Het is de eerste keer dat hij in deze zaak, die de naam Bygmalion kreeg naar het betrokken communicatiebureau, verschijnt sinds het proces op 20 mei begon. Sarkozy riskeert een jaar cel en een boete van 3.750 euro.

In tegenstelling tot dertien andere beklaagden - kaders van Bygmalion (dat met de toenmalige UMP van Sarkozy samenwerkte) en boekhoudkundige specialisten, staat de vroegere bewoner van het Elysée niet terecht voor het systeem van valse facturen dat was bedacht om te maskeren dat de uitgaven van de campagne het wettelijke plafond hadden overschreden.

Wel heeft hij volgens de aanklacht de zaken op hun beloop gelaten hoewel er duidelijke signalen waren dat het plafond overschreden zou worden. Zodoende kon hij hij over minstens 42,8 miljoen euro beschikken terwijl toen maar 22,5 milljoen was toegestaan.