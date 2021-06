Tot 7 jaar cel geëist voor eerste methlab in Limburg: “1 ton kristallen goed voor 101 miljoen euro”

Maasmechelen - De Tongerse procureur eist voor een Maasmechelaar en drie Nederlanders straffen tot zeven jaar cel voor de productie van minstens 1 ton crystal meth. De straatwaarde zou oplopen tot 101 miljoen euro.

Het methamfetaminelabo zou opgericht zijn op 1 mei 2020 in een kippenstal gelegen achter een woning in de Hemelrijkstraat in Maasmechelen en het was werd opgerold in oktober vorig jaar. “Dit is het eerste grootschalig labo met methamfetamines in Limburg”, zo zei de procureur.

“Deze drugs zijn al eerder in de provincie aan bod gekomen maar dan ging het louter om een poging om ze te produceren. Ze hadden dan meestal slechts de grondstoffen voorhanden. Dit is de eerste keer dat er echt op grote schaal geproduceerd werd. Hoe ze aan de kennis komen? Vaak worden er zelfs Mexicanen overgevlogen om hier laboranten aan te leren hoe ze zuivere kristallen bekomen.” Na een tip over de 60-jarige huurder van het pand in Maasmechelen die zich mogelijk met drugs bezighield, is het onderzoek opgestart.

Miljoenen winst

Na een positieve warmtemeting en enkele observaties vielen de verbalisanten het kippenhok aan de woning binnen. Daar troffen ze het grote drugslabo aan. “Er werd gewerkt met maar liefst vier 1.000 liter-vaten waardoor er 365 liter BMK-olie per proces kon geproduceerd worden. Hiervan kan dan nog eens 200 kilogram methamfetamine gemaakt worden, met een straatwaarde van 20 miljoen euro en een groothandelsprijs van 3 miljoen euro. En dat tijdens een productieproces van amper een week.”

Volgens de procureur is het zeer waarschijnlijk dat het labo zeker twaalf weken actief was. “Dat komt dan op een omzet van zo’n 240 miljoen euro.” Toch wordt er slechts een winstberekening gemaakt op basis van de aangetroffen lege zakken van de grondstoffen tijdens de huiszoeking. “We gaan er dan vanuit dat er niets is weggegooid”, aldus het OM. “Dan komen we op een productie van 1 ton crystal meth, met een straatwaarde van 101 miljoen euro en een groothandelsprijs van zo’n 17 miljoen euro.”

Omdat het volgens de procureur onwaarschijnlijk is dat de drie Nederlanders, die op heterdaad betrapt werden in het labo tijdens de huiszoeking, en de Maasmechelse huurder van het pand, de enige leden van de organisatie zijn, wordt de winstberekening gematigd. De huurder moet vrezen voor een verbeurdverklaring van 100.000 euro, de drie Nederlanders riskeren een verbeurdverklaring van 750.000 euro.

Afvalstoffen in riolering

Niet enkel de woekerwinsten die gemaakt werden, maar ook het gevaar voor de volksgezondheid zat de procureur dwars. “Via een waterslag die vanuit het kippenhok aangesloten werd op de riolering van het woonhuis, werden de afvalstoffen rechtstreeks in ons rioleringsnet geloosd. Deze organisatie is bijzonder roekeloos te werk gegaan.”

Voor de drie Nederlanders worden celstraffen van zeven jaar en geldboetes van 24.000 euro geëist. De huurder van het pand riskeert vijf jaar en 16.000 euro boete. De advocaten van de mannen vragen mildere straffen. Zo zou een van de Nederlanders louter de schoonmaak van de vacuümpompen op zich genomen hebben. Een andere Nederlander betwist dan weer zijn aandeel in de verkoop. “De man die een wapen in elkaar steekt, is niet medeverantwoordelijk voor een moord die ermee gepleegd wordt. Het is logisch dat na de vervaardiging van drugs, ook de verkoop volgt. Maar het is niet zo dat mijn cliënt zich daarmee ingelaten heeft”, zo sprak meester Sven Mary. De huurder van het pand gaf toe dat hij drie cannabisplanten kweekte en zich met cocaïne bezighield, maar hij stelt niets met het labo te maken te hebben. “Ik spreek de waarheid en niets dan de waarheid. Ik ken die drie mannen niet”, zo zei hij voor de rechter.

Volgende week komt de raadsman van de laatste beklaagde aan het woord.