De overgang van aanvaller Gianni Bruno naar de Buffalo’s is rond. De 29-jarige aanvaller die het voorbije seizoen 20 keer raak trof verlaat Zulte Waregem en zal Essevee uiteindelijk een bedrag van 2 miljoen euro opleveren. De spits legde al zijn medische proeven af bij de Buffalo’s en zijn presentatie lijkt nu echt wel nakend. Bruno had nog een contract tot juni 2022 bij Essevee. In het verleden kwam hij ook nog uit voor o.a. Cercle Brugge en Lille.