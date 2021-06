Daar is hij dan: de officiële ploegfoto van de Rode Duivels voor het EK (en de reserven mochten mee poseren)

Geen training dinsdag voor de Rode Duivels, wel enkele verplichtingen. Thorgan Hazard en Thomas Vermaelen spraken de pers toe, nadien verzamelden alle spelers voor de traditionele ploegfoto met de Zennevallei tussen Lembeek en Klabbeek als achtergrond. Opvallend: er werd er één genomen mét de reserven op, en ook eentje zonder. Kevin De Bruyne passeerde vooraf even langs de schmink om zijn blauw oog te retoucheren.

Van Thierry Henry was er nog geen spoor in Tubeke. De ploegfoto werd dus zonder hem genomen, de T3 van Roberto Martinez zal later aan de officiële foto’s worden toegevoegd.

Wel op (een deel van) de foto’s: reservespelers Zinho Vanheusden, Brandon Mechele, Albert Sambi-Lokonga en Thomas Kaminski, weliswaar zonder nummers op hun shirt.

Later op de dag volgt nog een BBQ in Tubeke. Woensdag en donderdag staan er daar nog trainingen op het programma, vrijdag volgt de afreis naar Sint-Petersburg.

