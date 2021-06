Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan is voor minstens 50 procent voltooid

De terugtrekking van de troepen van de Verenigde Staten uit Afghanistan, die voor 11 september afgelopen moet zijn, is voor meer dan 50 procent voltooid. Dat blijkt dinsdag uit een wekelijkse schatting van het Pentagon.

Sinds de Amerikaanse president Joe Biden in april de troepen het bevel gaf te vertrekken, hebben de Amerikanen het equivalent van 500 vrachtvliegtuigen, geladen met materiaal, teruggetrokken uit Afghanistan. Daarnaast zijn meer dan 13.000 stukken materiaal vrijgegeven voor vernietiging.

Centcom, het Amerikaanse commandocentrum dat zich richt op het Midden-Oosten, Afrika en grote delen van westelijk Azië, herhaalde dat het de controle over zes basissen had overgedragen aan het Afghaanse ministerie van Defensie. “Wij verwachten extra militaire basissen en uitrusting over te dragen ter ondersteuning van de Afghaanse strijdkrachten”, volgens de verklaring van Centcom. Verwacht wordt dat het Amerikaanse leger de belangrijkste militaire basis in het land, Bagram, ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kaboel, aan de Afghanen zal teruggeven.

Het Amerikaanse leger, dat weigert preciezer te zijn over de snelheid van de terugtrekking en de einddatum ervan om de veiligheid van de operaties te vrijwaren, zei dat het niet langer een schatting zou geven van de terugtrekking. Het ministerie van Defensie moet de laatste 2.500 militairen en 16.000 burgers voor 11 september, de twintigste verjaardag van de aanslagen van 2001, weghalen.