Door vrijwillig voor het Janssen-vaccin te kiezen, kunnen vooral Deense dertigers veel sneller volledig ingeënt zijn. Duizenden meldden zich aan, maar een stormloop is het niet.

“Het was een klein prikje, en dat was het dan”, vertelde de 24-jarige Noorse student Vemund Wik aan de Noorse openbare zender NRK. Wik werd vorige week in de Deense hoofdstad Kopenhagen ingeënt met het ...