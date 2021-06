Iraanse parlementsvoorzitter sleept perscartoonist en hoofdredacteurs voor de rechter wegens portret

De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf heeft een cartoonist en twee redacteurs van een lokale krant voor de rechter gesleept. Hij is niet opgezet met een portret van hem dat in de krant gepubliceerd is.

Het portret toont de bebaarde politicus met bril die met een doek het zweet van zijn kalende voorhoofd veegt. Het werd getekend door de bekende cartoonist Hadi Heidari voor de krant Sazandegi.

Heidari liet dinsdag op Twitter weten dat hij samen met de twee hoofdredacteuren van de krant voor een speciale persrechtbank moest verschijnen. “Ik ben voorlopig vrijgelaten tot er een definitieve uitspraak is gedaan in deze zaak”, schreef hij.

De karikatuur was niet echt flatterend, maar wat Ghalibaf vooral tegen de borst stootte, was dat de tekening gepubliceerd was naast een kritisch rapport met de titel “Ghalibaf’s nieuwe overlast”, dat zich toespitste op beschuldigingen van inmenging in het begrotingsproces. Het portret van de zwetende politicus zou bij de lezers de suggestie kunnen wekken dat de beweringen in het rapport gegrond zijn, argumenteerde hij. Ook de auteur van het stuk moest voor rechter verschijnen.

UPDATE: Iranian cartoonist Hadi Heidari arrested in Tehran https://t.co/iPIq2ISQYW - two of his recent cartoons - pic.twitter.com/7INZ7YaVYT — CRNI (@CRNetInt) November 17, 2015

De Iraanse journalistenverenging is niet te spreken over de actie en eist dat Ghalibaf de ongegronde beschuldigingen tegen de journalisten en cartoonist intrekt. Het Iraanse parlement wordt gedomineerd door hardliners die weinig tolerantie hebben voor kritiek op de media.

De krant Sazandegi behoort tot de gelijknamige hervormingsgezinde partij en is bijzonder kritisch voor het beleid van de conservatieven en de hardliners in het parlement.