Wordt het Groeipakket toch nog bijgestuurd? Vlaamse meerderheidspartijen dienen resolutie in

De Vlaamse meerderheidspartijen dienen verrassend een eigen resolutie in over de toekomst van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Dat kondigden ze dinsdag aan als reactie op een resolutie van Groen, Vooruit en PVDA.

Na een analyse van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, besloot de Vlaamse regering om het systeem slechts lichtjes bij te sturen. Zo zullen de gegevens die voor het Groeipakket worden verzameld en verwerkt ook met andere overheden of instanties worden gedeeld. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zullen al tijdens hun opvangprocedure het recht op gezinsbijslag en schooltoeslag kunnen openen, mits ze over een attest van de voogdijdienst of hun voogd beschikken.

De oppositiepartijen, maar ook experts, reageerden als door een wesp gestoken op de beperkte bijsturingen van de regering. Onder meer de Gezinsbond vond dat het instrument veel efficiënter zou kunnen worden ingezet om kinderarmoede te bestrijden.

Inhoud niet vrijgegeven

Dinsdag zou in het parlement een resolutie worden besproken waarin drie oppositiepartijen vragen om de sociale toeslag van het Groeipakket te verhogen. Daarbovenop zou een onafhankelijke werkgroep moeten worden samengesteld om een grondige hervorming voor te bereiden en zo de kinderarmoede aan te pakken. De meerderheid liet daarop verrassend weten zelf met een resolutie te zullen komen. De inhoud daarvan wordt nog niet vrijgegeven.

“Ik ben zeer benieuwd”, zegt Hannes Anaf van Vooruit. “Misschien kunnen we wel tot een gezamenlijke tekst komen.”