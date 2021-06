Vijf miljoen bijen konden elke dag eten dankzij Maai Mei Niet-gazons

Vijf miljoen bijen konden elke dag eten dankzij de Maai Mei Niet-gazons van duizenden Vlamingen. Tweeënnegentig procent van de deelnemers zal ook in de toekomst minder maaien, zo schrijft het weekblad Knack dinsdag op zijn website.

“Doe niets voor de natuur.” Met die slogan riep Knack, samen met KU Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Velt en vzw Het Ministerie voor Natuur, op om een maand lang het gazon niet of minder te maaien. Langer gras waarin duizend bloemen mogen groeien, heeft tal van voordelen. Het houdt meer vocht op, wat de verdroging tegengaat, meer koolstof ook, en voorziet in eten voor bestuivers als bijen en andere nuttige insecten.

56 kilogram nectarsuiker per dag

Meer dan 6.200 mensen schreven zich in voor Maai Mei Niet, 2.200 deden ook mee aan het Bloementelweekend. Zij telden in 1 vierkante meter van hun lange gras de bloemen, gaven dat resultaat door en kregen een persoonlijke nectarscore. Die drukt uit hoeveel bijen er konden eten van het ongemaaide gazon. Al die nectarscores samen, werden door professor Ecologie en natuurbehoud Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) samengeteld tot de nationale nectarscore.

“Samen werd zowat 145 hectare tuingazon ingevoerd. Naar Vlaamse normen is dat een groot natuurreservaat. Alle Maai Mei Niet-gazons samen produceerden elke dag 56 kilogram nectarsuiker. Een dagelijks buffet voor iets meer dan 5 miljoen bijen”, zegt de professor in Knack.

LEES OOK. “Veel mensen willen iets doen voor de natuur, maar weten niet hoe”: tuinrangers nemen je mee op safari in eigen tuin (+)

Zestig steden en gemeenten namen deel aan Maai Mei Niet. Antwerpen stuurde honderd duo’s groenmedewerkers op pad om bloemen te tellen, in Aalst ontdekte men twee zeldzame bloemensoorten in gazon dat altijd wordt gemaaid en steden als Oudenaarde en Roeselare geven te kennen dat Maai Mei Niet een opstap wordt voor een ander maaibeleid.

Ook bij de deelnemers blijkt Maai Mei Niet een blijver. Tweeënzeventig procent van de deelnemers zag meer leven in de tuin. Tweeënnegentig procent zal ook in de toekomst minder maaien. Ook buiten de maand mei hebben de insecten, bestuivers en vogels onze tuinen immers nodig als nectarstation, schuil- of nestplaats.